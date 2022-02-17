مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص في الإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرون في الإسكندرية، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، حيث انتقلت الأجهزة المعنية من قوات الأمن والإسعاف والمرور وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

حادث طريق الدولي في الإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي غرب الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين إصابة 6 أشخاص ووفاة سيدة.

أسماء مصابي حادث الطريق الدولي

تم نقل مصابي الحادث إلى مستشفي الأميري الجامعي، وهم خميس السيد على خفاجة، 68 سنة، مصاب بكسر بالفقرات الظهرية والساعد الأيسر، وعثمان محمد إبراهيم أبو الحسن، 57 سنة، مصاب بجرح متهتك بالوجه وعوارض ارتجاج، وهدى كمال سعد صابر، 22 سنة، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وعوارض ارتجاج، وأحمد كمال سعد صابر، 30 سنة، مصاب بكدمة شديدة بالصدر، ويسونى مينا حنا، 10 سنوات، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، ومصطفى حسن على، 51 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس وعوارض ارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتم نقل جثه إلى مشرحة كوم الدكة، وهي لسيدة تدعى منى لبيب حبيب، 38 سنة.

إصابة شخص إثر تصادم قطار وتروسكل في الإسكندرية

كان شخص أصيب إثر تصادم قطار مع «تروسكل» في برج العرب غرب الإسكندرية، حيث تصادف مرور القطار مع قيام التروكسل بالمرور على خط القطار، مما أدى إلى إصابته بكسور وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، وذلك بعد يوم واحد من مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره القضبان بمنطقة العصافرة.