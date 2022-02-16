6 أطفال يبتكرون ناقلة بضائع آمنة.. فازوا بجائزة مكتبة الإسكندرية

ابتكر 6 أطفال من فريق «Lightning Team» فكرة عن مشروع لنقل البضائع للعملاء بشكل متطور فى ظل وباء كورونا، ما أهّلهم للفوز ببطولة JrFLL التى أقيمت بمكتبة الإسكندرية وجائزة Core Values Award وهى الجائزة التى يتم منحها للفريق المتميز فى الأداء الجماعى والتعاون بين أفراده، خلال بطولة الجمهورية بمكتبة الإسكندرية.

وضم الفريق كلاً من: «مويرا أمير جميل، روبينز أمير جميل، ليان أحمد مصطفى، بيير مينا سامى، عادل طارق الشيخ، مايا مينا مكرم» وهم الأطفال الذين بدأوا بتعلم إنشاء الروبوت وبرمجته قبل الوصول إلى هذه الخطوة الابتكارية.

وقالت سلڤانا سامى، مدرب الفريق، إن الفريق يهدف لتطوير إبداعات الأطفال الصغار المنضمين له عبر حصة أسبوعية على مدار 4 أشهر، يتم فيها بحث المشاكل المجتمعية ووضع حلول لها باستخدام التكنولوجيا، وأبرزها نقل البضائع بشكل آمن فى زمن الأوبئة، عن طريق روبوت.

وأضافت لـ«الوطن» أنه تم وضع حلول لهذه المعوقات، من خلال وضع خطط للنقل من الأماكن الحارة إلى الباردة والعكس، وفكرة إنشاء «تليفريك» لتسهيل حركة الروبوت فى نقل البضائع عبر حامل فى «التليفريك» ليترك بضائع كل شخص معلقة يستلمها بذاته، وسيارات تسير بالطاقة الشمسية.

وأكدت أن فكرة هذه المشاريع هى خلق وعى لدى الأطفال بكيفية إفادة المجتمع وتنمية مهاراتهم حتى يصبحوا مبتكرين فى مرحلة الشباب، وهذه المسابقة مقسمة إلى قسمين أولهما من 6 إلى 10سنوات وتعتمد على تبسيط المعلومات، وللسن الأكبر يتم استخدام مواتير وقطع صناعية أكبر.

وأشارت إلى أن عملية التنفيذ تتم على مكعبات بموتور وسينسور ويتم برمجتها كجزء مصغر من المشروع بجانب بحث يتم تقديمه، وهو ما أهّلهم لحصد جائزة المسابقة.