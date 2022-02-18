ياسمين نيازي: سعيدة بالتعاون مع لايف ستايلز وفادي حداد

أعربت الفنانة ياسمين نيازي عن سعادتها للتعاون مع شركة لايف ستايلز استوديو في أغنيتين جديدتين من المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة.

ياسمين نيازي: الأغنيات ستصور في لبنان

أوضحت «ياسمين» لـ«الوطن»، أن الأغنيتين الجديدتين من المقرر تصويرهما خلال الفترة المقبلة في دولة لبنان، وستكون الأغنيات باللهجة المصرية مع المخرج الشهير فادي حداد.

كانت شركة لايف ستايلز قد طرحت عددا من الأغنيات السنجل خلال الفترة الماضية أبرزها أغنية كارول سماحة مع الفنان هاني شاكر، وأيضا أغنية «اديني حب» لمي فاروق و«بناقص» لأيتن عامر.

ياسمين نيازي طرحت أغنية «رافضة الفكر»

ياسمين كانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان رافضة الفكر عبر يوتيوب مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن محمد أنيس، والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب وتعاونت في الفيديو كليب مع مدير التصوير رامي عادي بعد فترة غياب وكانت تقول كلماتها:

أنا رافضة الفكرة أساساً أنا حرة ما تجبرونيش

ليه أنزل أقابل واحد في احتمالية ما يعجبنيش

والحب بييجي بالعشرة، ومسيري أتعود بكرة

ده كلام بالتجربة أثبت فشله ومش بيعيش

وبعدين ليه ألحق نفسي ويا بنتي كلام الناس

أنا عايزة أوضَّح بس إنها مش بالسن بتتقاس

وإن عشت سنين مش لاقية وفضلت أنا بس الباقية

مش هقبل قلبي يكون ثمنه خاتم من ماس

أنا راسمة حاجة في بالي حدوتة حلوة تبتدي بسهر الليالي

أقول كلام وأسمع كلام أنا محتاجة له

مش طالبة شيء خيالي

ولا حتى شرط يكون هو الحد المثالي

أهم حاجة أكون أنا اللي مرتاحة له