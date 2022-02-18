عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي في «بروكسيل»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية «بروكسل».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقديره للمساندة المصرية الصادقة لبلاده، في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي لدعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي الداعم للمسار السياسي الحالي في ليبيا على الصعيد الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار، حيث شدّد «السيسي»، في هذا الصدد على استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.