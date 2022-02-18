سعر الدولار اليوم الجمعة 18-2-2022 في مصر.. مستقر حتى نهاية الأسبوع

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18-2 -2022، استقرارًا سعريًا وفق آخر تحديث للبنوك، ووصف متعاملون في سوق الصرف الأسبوع الجاري بـ«أسبوع الاستقرار»، في سعر العملة الامريكية .

وواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، طيلة الـ 18 يوما الماضية، وتوقعت شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية استمرار الاستقرار على مدار الأسبوع المقبل، دون تغير، مدعوما بعدة عوامل منها زيادة حجم الموارد الدولارية من الصادرات المصرية، قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تراجع الاستيراد بسبب إجازات الصينيين والتي ستنتهى بنهاية الأسبوع المقبل القادم، وفقا لـ«علي الحريري»، سكرتير الشعبة السابق.

أسعار بيع وشراء الدولار اليوم

تصدر مصرف أبو ظبى الإسلامي، قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر 15.68جنيه، وجاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري الدولار الأمريكي، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وبيع الدولار في البنك العربي الأفريقي بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيعت العملة الأمريكية بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، وفي المصرف المتحد بيع الدولار بسعر 15.75 جنيه مقابل 15.65جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك الأهلى المصرى بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64جنيه للشراء .

سعر الجنيه المصري مقابل العملات الغير مدعومة بالبنوك

وسجّل سعر الريال اليمنى مقابل الجنيه المصري سعر 0.036جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، فيما سجلت الليرة التركية مقابل الجنيه سعر 0.010 جنيه.