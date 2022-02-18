استعدادات لتأمين انتخابات «نقابة المهندسين» في كفر الشيخ الجمعة المقبل

تشهد انتخابات نقابة المهندسين في محافظة كفر الشيخ، والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل، منافسة شرسة بين المترشحين، بعدما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات القائمة النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي بلغت 26 مرشحا بعد غلق باب الترشيح، وتلقي التنازلات والطعون.

الدعاية الانتخابة

وواصل المرشحون نشر الدعاية الانتخابية التي ملأت الشركات وشارع النقابة، فضلا عن صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث حرص النقيب الحالي على طباعة بانرات ترشحه وتعليقها في أماكن ظاهرة، بجانب توزيع كروت الدعاية على مختلف الشركات بالمحافظة، بينما يستغل المرشحون صفحاتهم على «فيسبوك» في الترويج لأنفسهم ودعوة أصدقائهم للدعم.

وترشح على مقعد النقيب الفرعي بنقابة المهندسين بكفر الشيخ، 4 مرشحين، هم عبد السميع عبد القادر يوسف، النقيب الحالي وعضو مجلس الشيوخ، وبثينة الحسيني عبد الجواد شليل، وحمدي أحمد حامد محمد يوسف، وإبراهيم بسيوني شلبي النجار، بينما يترشح على مقعد عضو عن شعبة الكهرباء 4 مهندسين وهم حاتم عبد الحميد بسيوني، مسئول شركة ترنس جاز بالمحافظة، ووائل محمد صبحي أبوشعيشع، أمين كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، وأحمد فتحي أحمد محمد أبوعامر، وسامح ويصا كامل عبد القدوس.

بينما ترشح على مقاعد العضوية الخمسة عن شعبة «مدني»، 14 مهندسا وهم حسام السعيد علي هميسة، ورضا محمد أحمد علي شمس الدين، وأحمد عبد الرحمن أحمد الدميري، وعلاء الدين حمدان السيد عشري، وفرج مصطفى إسماعيل السيد، وأحمد صبحي عوض السيد خليل، وسامي هنداوي علي هنداوي، ومدحت سنوسي عبد الله الطرابلسي وروايح علي عبد اللطيف الفخراني، وفتحي صلاح عبد الجليل أحمد العساسي، ومحمد جلال جاد الرب مغازي، وأحمد محمد عبد السلام اللواتي، وإيمان عادل يوسف السيد الشربيني، وتفيدة عبد العاطي عبد المعطي عبد الخالق.

الانتخابات تجرى على مقعد النقيب و7 شعب

كما ترشح 4 مهندسين على مقعد شعبة عمارة، وهم رائف أحمد خليل بدوي، وخالد السيد خالد إبراهيم، وأحمد حسن السيد عبد الباقي عيسوي، ووفائي محمد بسيوني الشناوي.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، على مقعد النقيب الفرعي، و7 أعضاء مكملين في 3 شعب مختلفة، وذلك بعد مضى 4 سنوات على انتخابهم، وهم مقعد عضو عن شعبة الكهرباء، و5 مقاعد عن شعبة مدني، ومقعد واحد عن شعبة عمارة.

برلماني يستقيل من نقابة المهندسين: «سأترك الفرصة لزملائي»

وفي وقت سابق، أعلن المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، في بيان رسمي، استقالته من مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، بعد 8 سنوات داخل النقابة، وذلك للتفرغ للدور الأكبر كونه عضوا بمجلس النواب ولترك الفرصة لأحد الزملاء.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات يوم الجمعة المقبل، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة وذلك لتأمين الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.