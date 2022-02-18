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محمود مسلم

وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق

كتب:

أحمد البهنساوى
01:57 م | الجمعة 18 فبراير 2022
جلال دويدرا

جلال دويدرا

أعلن خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.

وفاة جلال دويدرا

وقال خالد ميري في منشور له عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب، وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر».

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.