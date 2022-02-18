وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق

أعلن خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.

وفاة جلال دويدرا

وقال خالد ميري في منشور له عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب، وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر».