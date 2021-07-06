كاتب صحفي: مصر نجحت في كسر خطاب المظلومية الإثيوبي

صرح الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن الجانب المصري نجح بشكل أساسي في كسر خطاب المظلومية الذي صدره الجانب الإثيوبي لسنوات طويلة، موضحا أن إثيوبيا كانت تستند في هذا الشأن على بعض الأطراف المويدة لهم بالداخل الأمريكي على سبيل المثال، فهناك لوبي بالكونجرس الأمريكي استندوا عليه لسنوات، قبل أن تأتي حرب إقليم تيجراي لتكسر هذا اللوبي المؤيد لإثيوبيا.

وقال «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن حرب تيجراي أثرت بشكل كبير على سمعة النظام الإثيوبي، معلنا أن الولايات المتحدة قبل قليل وجهت نداء لأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بضرورة التوقف عن سياسته الحالية تجاه إقليم تيجراي وطالبته باللجوء إلى الحلول السلمية.

وأشار رئيس الأهرام ويكلي، إلى أن المشاهد الأخيرة الخاصة بإقليم تيجراي، كشفت طبيعة النظام الإثيوبي أمام المجتمع الدولي بشكل واضح، ودللت أنه نظام يميل إلى الأعمال الأحادية ولديه الكثير من الميول العدائية سواء بالداخل أو بالخارج.

وأردف أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قبل قليل، صرح أنه لا يجب أن يكون هناك عمل إحادي بشأن السد الإثيوبي يقيد من العمل نحو حل تلك الأزمة.

وألمح الكاتب الصحفي، أنه يعتقد أن هذه خطوة متقدمة لها معنى ومغزي مهم، فحين يخرج هذا الكلام من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فهذا يعتبر خطوة هامة للغاية عن توجه الأمم المتحدة نحو تلك القضية.