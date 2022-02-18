«زراعة كفر الشيخ»: توريد البنجر نهاية فبراير.. والفدان ينتج 25 ألف طن

قال الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن محصول البنجر هو من المحاصيل الرئيسية بالمحافظة، التي يعتمد عليها المزارعين في الشتاء بمختلف القرى والمراكز، مضيفا أن المساحة المنزرعة هذا العام، بلغت نحو 120 ألف فدان، موضحا: «البنجر محصول مهم، ويتم توريده لمصنع السكر في مركز الحامول، على عدد من العروات في أثناء فترة زراعته».

إنتاجية جيدة في 2022

أشار «غريبة»، في تصريح خاص لـ «الوطن» أن إنتاجية المحصول هذا العام جيدة، ويفصلنا على بداية موسم الحصاد أيام، حيث تنطلق العروة الأولى «لتقليع» البنجر للموسم نهاية شهر فبراير الجاري على مستوى الإقليم.

وأوضح أن إنتاجية الفدان من محصول البنجر، تتراوح ما بين 23 إلى 25 طنا للفدان الواحد، علاوة على أن الإنتاجية للمحصول تختلف من رقعة زراعية إلى أخرى، حسب نوع التربة، لافتا إلى أن سعر طن البنجر يتم تحديده حسب نسبة السكر، والذي يضاف له علاوة التبكير.

يذكر أن كفر الشيخ، من المحافظات، ولتي تعتمد على الزراعة في المقام الأول، والتي تمثل مصدرا هاما للدخل للمزارعين.