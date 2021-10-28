7 توصيات من زراعة الإسكندرية لمزارعي بنجر السكر

أصدرت زراعة الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، عددا من التوصيات للمزارعين في الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر بمنطقة مريوط بإدارة العامرية الزراعية، والتي تم المرور عليها وتلاحظ أن الحقول بحالة ممتازة ولا توجد أي إصابات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 توصيات من زراعة الإسكندرية حول محصول بنجر السكر في الإسكندرية، وفقاً للمهندس يسرى الشريف، رئيس قسم المحاصيل السكرية بالمديرية والدكتور أحمد راضى، وكيل إدارة الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية الزراعية بعد مرورهم على الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر بمنطقة مريوط بإدارة العامرية الزراعية.

توصيات زراعة الإسكندرية حول محصول بنجر السكر

- عدم الإفراط في التسميد الآزوتي

- الاعتدال في الري ومراعاة سقوط الأمطار.

- تطهير المصارف والمراوي واللستعداد لسقوط الأمطار

- تنظيف الحشائش الموجودة على حواف الحقول حتى لا تكون مأوى للقواقع

- العناية بالرش بالمبيدات الحشرية لمقاومة ديدان الأوراق

- ضرورة الرش بالمبيدات الفطرية الجهازية حال وجود أي إصابة بالبياض الزغبي أو التبقع السركسبوري.

- مقاومة القواقع باستخدام المبيدات أو بالطعم السام.

زراعة بنجر السكر في الإسكندرية

جدير بالذكر أن الإسكندرية استهدفت زراعة 8718 فدانا من بنجر السكر خلال الموسم الماضي، موزعة على عدد من المناطق، غرب الاسكندرية حيث تتركز زراعة محصول بنجر السكر الذي يعد ضمن المحاصيل الهامة والإستراتيجية.