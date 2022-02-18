وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 18 فبراير الجاري، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2022، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.

وصرّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري، كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية، بوصفه الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27».

كما سيعقد وزير الخارجية، على هامش المؤتمر، عددًا من اللقاءات مع بعض كبار المسؤولين ووزراء الخارجية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.