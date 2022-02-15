الأمم المتحدة تحذر من الحرب بين روسيا وأوكرانيا: حان الوقت لحل الأزمة

تزامنًا مع تقارير إعلامية تؤكد أن الغزو الروسي على أوكرانيا بات قريبا جدا، تحركت قوات عسكرية روسية إلى مواقع هجومية قرب أوكرانيا، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن الوقت قد حان لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه الشديد من خطر نشوب نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: «حان الوقت الآن لنزع فتيل التوتر وتخفيف الإجراءات على الأرض».

يُشار إلى أن «جوتيريش»، تحدث في وقت سابق إلى وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لبحث الأزمة، فيما أكد مسؤول أمريكي أنّ وحدات عسكرية روسية بدأت التحرك إلى مواقع هجومية قرب الحدود الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة «سي بي إس CBS»، الأمريكية.

وأضاف المسؤول أنه تم نقل مدفعية بعيدة المدى وقاذفات صواريخ إلى مواقع إطلاق النار.

روسيا تُكذّب أمريكا: جزء من قواتنا على الحدود مع أوكرانيا عادت لثكناتها

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن جزءًا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بوضع حد للخطاب التحريضي، قائلا: «لا يمكن أن نقبل حتى احتمال وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية، كل شيء يمكن حله بالدبلوماسية».

كما دعا «جوتيريش»، جميع الأطراف إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

مجلس الأمن يناقش الخميس الأزمة الأوكرانية

ومن المقرر أنّ يعقد مجلس الأمن الخميس المقبل، اجتماعه السنوي بشأن أوكرانيا واتفاقيات مينسك التي تهدف إلى إنهاء الحرب في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، فيما سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في موسكو، المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث تسوية النزاع مع أوكرانيا.