محافظ مطروح: رصد التعديات على أراضي الدولة والإزالات الفورية «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير المنعقد في 17 فبراير 2022 وقرر تشكيل لجنة لمراجعة جميع التعديات على أراضى الدولة من الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتعامل معها طبقا للقانون.

منع التعدي على أملاك الدولة في مطروح

وعقد محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا موسعًا وذلك لمناقشة عرض موقف أعمال ومتابعة رصد منظومة المتغيرات المكانية ومنع التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المدن ومديري إدارات منظومة المتغيرات المكانية، وجرى عرض المتغيرات التي تم رصدها بمعرفة المساحة العسكرية داخل المحافظة من خلال منظومة الأقمار الصناعية.

لجنة متابعة التعديات على أراضي مطروح

ووجه محافظ مطروح طبقا لبيان المحافظة بتشكيل لجنة من المحافظة برئاسة السكرتير العام لرصد حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة وكذلك لجنة من مديرية الزراعة لرصد جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وعمل بيان يومي مجمع بعدد المتغيرات الواردة من إدارة المساحة العسكرية وسرعة التعامل مع أي متغير لمحاسبة أي مسئول عن التقاعس عن العمل بالمنظومة.

إزالات فورية للتعديات الجديدة على أراضي الدولة

كما وجّه محافظ مطروح بالإزالات الفورية لأي حالة يتم رصدها في المهد قبل الانتهاء من التعدي على أملاك الدولة وعدم التهاون في مواجهة أي تعد على أملاك الدولة مع عمل بيان يومي للعرض عليه يوميًا بحالات التعدي والتي يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية وإعداد تقرير أسبوعي للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية بالمتغيرات وما جرى حيالها وصفة مرتكبيها، ويهيب محافظ مطروح بجميع أهالي المحافظة أهمية الحفاظ على أملاك من أراضي الدولة مبان أو زراعي وعدم التعدي عليها حفاظا عليها للأجيال المقبلة.