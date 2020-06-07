مطروح تسترد 90 فدانا من أملاك الدولة بسيوة

نفذ مركز ومدينة سيوة، حملة مكبرة، لتنفيذ قراري إزالة بمنطقتي الدكرور والطبطاح، وذلك لمبان على مساحة 112 مترًا مربعًا، وأرض زراعية بمساحة 15 فدانًا.

واستردت الحملة، اليوم، 90 فدانًا من أملاك الدولة خاصة بـ3 طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، ليصبح إجمالى ما اُسترد حتى الآن 105 فدانًا.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، والتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.