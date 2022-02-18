«ضربوه وصوره».. مجموعة شباب يتنمرون على عامل نظافة بالغربية (فيديو)

«هي الدنيا جرى فيها إيه».. سؤال راود عقول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاهدوا مقطع فيديو صادما، انتشر عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، يظهر خلاله مجموعة من الشباب وهم يحاولون مضايقة أحد عمال النظافة، يتنمرون عليه ويوجهون له ضربات، والعجوز لا يعرف ماذا يفعل، يقف لا حول له ولا قوة بين الشباب الذي انتُزعت من قلوبهم الرحمة وتجردوا من كل معاني الإنسانية.

الواقعة حدثت في شارع كورنيش النيل بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، ووثقها فيديو لإحدى كاميرات المراقبة بأحد محال شارع البحر الرئيسي بالمدينة، حاول الشباب إهانة الرجل الذي يرتدي بدلة عامل نظافة وسحبه من ملابسه، ملاحقته كلما حاول الابتعاد أو الهروب من أمام الـ4 شباب، بعد أن تكفل أحدهم بالإمساك بهاتفه وتصوير لحظة التنمر وكأنها إنجازهم اليومي.

مجموعة من الشباب يتنمرون على مسن في زفتى بمحافظة الغربية

كاميرات المراقبة أيضًا تُظهر غضب المارة مما حدث، حينما تدخل شاب آخر لمحاولة إيقاف تلك المهزلة، ليدخل مع الشباب في شجار في محاولة الاعتداء عليه هو الآخر، وكأنه يمنعهم من أمر خير، في رفض تام منهم لسماع أي كلمة نصح أو تدخل أي يد ناهية عما يفعلونه من منكر.

واقعة التنمر يعود تاريخها إلى يوم 15 من فبراير الحالي، وفقًا لما هو مدون على شريط التسجيل للكاميرات المثبتة أعلى أحد المحال بالشارع، حدثت بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية عشرة و44 دقيقة، مستغلين هدوء الشارع وخلوه من المارة ليقوموا بفعلتهم المشينة تجاه المسن الذي يسعى على رزقه لأكل العيش.