طفلة من ذوي الهمم: فيه شخص تنمر بيا قلت له الرئيس عمل لنا قانون يحمينا

قالت الطفلة سما رامي من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف، إنها فخورة بهذه المشاركة، مشيرةً إلى أنها قالت للرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفالية، إنها تعرضت للتنمر من شخص عبر صفحتها على فيسبوك، فردت عليه قائلةً: «قلت له الرئيس السيسي عمل لنا قانون التنمر عشان يحمينا منك، وناخد حقنا بالقانون».

كنت متضايقة في الأول بس أخدت حقي

وأضافت سما خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة dmc: «كنت متضايقة في الأول، بس لما أخدت حقي بقيت فرحانة ومبسوطة، وأقول لكل من يتعرض للتنمر، متسيبش حقك بالقانون».

ووجهت سما راضي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حضر الاحتفالية، وقالت: «شكرا يا سيادة الرئيس عشان إنك فرحتنا النهاردة».

حلم إصدار بطاقة رقم قومي بطريقة برايل

من ناحيتها، قالت مريم محسن إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، إنها فكرت في طرح مبادرة إصدار بطاقات قومية بطريقة برايل، بعدما استصدرت بطاقة الرقم القومي الخاصة بها: «كنت مبسوطة جدا لما قدمت الفكرة للرئيس السيسي، ولما الفكرة جات لي بحثت عن الموضوع ده، واكتشفت إن مفيش دولة في العالم عملت الحاجة دي».

وأشارت «محسن»، إلى أنها تدرس البيانو منذ أن كانت في الثامنة من عمرها: «عزفت مقطوعات كثيرة، وعندي قدرة موسيقية وأحب أعزف الموسيقى، وأحب الفنان عمر خيرت وأرى أنه من بين العظماء في مصر، الذين يمكنهم الخلط بين الموسيقى الغربية والشرقية، وأتمنى أن أسير على خطاه».