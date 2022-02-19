سيارات إضافية بكفر الشيخ لنقل طلاب الجامعة في أول أيام الترم الثاني

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتيسير حركة المرور بالشارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة، بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم انتظام العمل بموقف بلطيم العمومي، واطمأن على توفير عدد من السيارات لنقل طلاب الجامعة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

بينما أشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا على انتظام العمل بموقف سيارات بيلا وتوفير سيارات لنقل طلاب الجامعة، لمدينة كفر الشيخ، وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وتيسير حركة المرور بشوارع المدينة، وتوفير السيارات والميكروباصات والاتوبيسات بجميع الخطوط مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتعريفة المقررة.

دسوق تسيّر سيارات لنقل الطلاب

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي سير العمل بمواقف السيارات، وحركة نقل الركاب وسير السيارات بمجمع المواقف بدسوق حيت شهد مواقف مركز ومدينة دسوق، انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتيسير حركة المرور فى بداية الفصل الدارسى الثانى، وتم الدفع بـسيارات سيرفس والخطوط بـ10 سيارات سرفيس، و2 اتوبيس.

كما جرى الدفع بسيارات، لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة، بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق، والتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة وعدم زيادة في أسعار المواصلات سواء الميكروباص والتاكسي والسرفيس، والعمل بنفس التعريفة المعمول بها، والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة مركز ومدينة دسوق.