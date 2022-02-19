مصرع وإصابة 10 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية بسبب سوء الطقس

لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في انهيار مدخنة لمصنع طوب بناحية مركز ومدينة ميت غمر، وذلك أثناء وجود العمال داخل المصنع، وذلك نتيجة لسوء حالة الطقس والأمطار والرياح الشديدة، ونُقل المصابون إلى مستشفى ميت غمر المركزى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار مدخنة مصنع طوب

وتلقى مأمور مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بلاغا بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بناحية قرية أبو نبهان التابعة لمركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

مساعدات فورية

وانتقل العميد عمرو فكري رئيس مدينة ميت غمر، إلى مكان الحادث، ووجه بتقديم المساعدات الفورية إلى المصابين، ومعرفة أسباب الحادث، وجاري رفع الأنقاض من مكان الحادث، والكشف عن إذ كان هناك مصابين آخرين، وكلف رئيس المدينة بكشف أسباب انهيار المدخنة.

ومن جهته، قال الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المصابين يتلقون العناية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن مستشفيات المحافظة دائما على استعداد لمواجهة تلك الازمات الطارئة .

كما انتقل المقدم رامي أبو شتيه رئيس مباحث مركز ميت غمر، والنقيب محمد عيسى معاون المباحث، إلى مكان الحادث بصحبة قوات الدفاع المدني، وتبين من التحريات والفحص أن سوء الأحوال الجوية و الأمطار والرياح الشديدة وراء إنهيار مدخنة المصنع أثناء عمل العمال داخلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.