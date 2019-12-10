أصيب ضابط في الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في حريق شب بمصنع طوب في منطقة أبو نبهان دائرة مركز ميت غمر، دون وقوع خسائر في الأرواح .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، بنشوب حريق بمصنع طوب بمنطقة كوبري أبو نبهان بمركز ميت غمر. انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإطفاء، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق. وتبين أنه مصنع ملك المواطن محمد الجمل، وتسبب تسريب الوقود من الخزان الخاص بالمصنع في الحريق. وأسفر الحادث عن إصابة المقدم ياسر البردويل، مدير مطافئ ميت غمر، بحروق خفيفة باليد اليمنى، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية له داخل مستشفى ميت غمر المركزي.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الإصابة من الدرجة الثالثة، وتم عمل الإسعافات الأولية وخرج من المستشفى. وتحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.