ختام برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وتدريب 250 شابا على تكوين أسرة

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، في ختام فعاليات برنامج «تأهيل المقبلين على الزواج»، المقام بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لتدريب وتأهيل 250 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، على أسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة تحافظ على المجتمع وتدفعه للتقدم والنماء.

التوعية الأسرية

أشاد وزير الشباب والرياضة، بالتعاون بين الوزارة والأزهر الشريف، للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، من خلال التوعية بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة، بعد ملاحظة انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة، على تكثيف برامج التوعية الأسرية والمجتمعية على مستوى الجمهورية.

حماية الأسرة المصرية من التفكك

من جانبه أكد الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حرص الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التعاون مع كل مؤسسات الدولة لحماية الأسرة المصرية من التفكك، وتحصين الشباب من الانسياق خلف الأفكار الهدامة التي تحاول العبث بأمن المجتمع وسلامته.

كما حرص وزير الشباب والرياضة ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تكريم الشباب المشاركين في الدورة الرابعة من برنامج «تأهيل المقبلين على الزواج».

وعبر الشباب عن سعادتهم البالغة بالمشاركة والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي ألقاها المحاضرون من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى، مطالبين بتعميم البرنامج على كل مراكز الشباب والرياضة الموجودة في جميع المحافظات.

تأهيل المقبلين على الزواج

وتأتي الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج استمرارًا لجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تصحيح المفاهيم، ونشر الوعي، ومواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، ودوره في لم شمل الأسرة والعمل على استقرارها.