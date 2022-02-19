«فينتك إيجيبت» يصدر أول تقرير لنمو «التكنولوجيا المالية» في مصر.. والمؤشرات تؤكد: طفرة كبيرة في 2021

أصدر «فينتك إيجيبت»، التابع للبنك المركزى المصرى، أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذى شهدته مصر فى مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، كاشفاً عن تحقيق مصر نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات فى مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير فى عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الـ12 شهراً الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد على 300%. وأشار التقرير إلى أن الشركات الناشئة التى تدعم التكنولوجيا المالية ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط فى عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بنهاية 2021 فى أكثر من 14 قطاعاً فرعياً من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة. ولفت التقرير إلى أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية تم تأسيسها من قبل شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، وقامت 24 شركة بالتوسع فى هذا المجال على الصعيدين الإقليمى والدولى، وأصبحت تحظى بوجود ملحوظ فى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجى وأوروبا. وكشف التقرير عن اعتزام «المركزى» إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن يشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعى وجمعيات الادخار والإقراض الدورى وأنشطة التمويل الرقمى الأخرى التى ظهرت حديثاً، وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية، ويحدد هذا القانون الجديد الإطار التشريعى لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل فى السوق المصرية.

وذكر التقرير أنه يجب على البنوك الحاصلة على تراخيص بخدمات القبول الإلكترونى القيام بتفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد QR code وخدمة طلب الدفع لدى كل التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع.