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بلاغ ضد إبراهيم عيسى بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

كتب:

الوطن
09:18 م | السبت 19 فبراير 2022
المحامى فهمى بهجت

المحامى فهمى بهجت

تقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يتهم فيه الإعلامي إبراهيم عيسى، بنشر أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي و إنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائله من المشاهدات على قناه القاهره و الناس و مواقع التواصل الاجتماعي....

و قد أكد بهجت فى بلاغه أن ابراهيم عيسى قد إعتاد الهجوم و الإساءة إلى أئمه المسلمين و الصحابه و على رأسهم الأمام ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب و عبدالله بن عباس والبخارى و الشعراوى و غيرهم ...

كما اساء عيسى إلى سيدات الصعيد و نشر اخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم و تقاليدهم و أعرافهم و تسئ الى صورتهم بالمجتمع ....

و قد أنكر عيسى فرضيه الحجاب و إدعى ان صيام رمضان ليس منه فائده سوى انه قرار سيادى من الله فى اساءه بالغه للذات الإلهية ....

و إعتاد عيسى الاساءه المتكرره والطعن فى ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مسائله او محاسبه قانونيهوكان أخرها انكاره لرحله المعراج و تردده بعدم حدوثها بهدف التشكيك فيها و فى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.....

و قد عاون عيسى فى هجومه على الإسلام مجموعه من القائمين على اداره قناه القاهره و الناس بهدف تحقيق أرباح غير مشروعه من المشاهدات التلفزيونيه و على مواقع الانترنت ضاربين بإحترام العقيده الاسلاميه عرض الحائط.....

وقد حمل البلاغ الذى قدمه بهجت رقم ٨١٥٩ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم مطالبا النائب العام بفتح التحقيق فى البلاغ و إصدار اوامره بضبط و إحضار ابراهيم عيسى و القائمين على اداره قناه القاهره و الناس لتطبيق القانون عليهم والتصدى لمحاولات اثاره الفتن و الاساءه إلى الدين الإسلامي...

وطالب بهجت فى ختام بلاغه احاله صوره من التحقيقات إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحص الذمه الماليه للاعلامى ابراهيم عيسى و سؤاله عن مصادرها و كيفيه اكتسابها

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بقلم الوطن