بلاغ ضد إبراهيم عيسى بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

تقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يتهم فيه الإعلامي إبراهيم عيسى، بنشر أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي و إنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائله من المشاهدات على قناه القاهره و الناس و مواقع التواصل الاجتماعي....

و قد أكد بهجت فى بلاغه أن ابراهيم عيسى قد إعتاد الهجوم و الإساءة إلى أئمه المسلمين و الصحابه و على رأسهم الأمام ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب و عبدالله بن عباس والبخارى و الشعراوى و غيرهم ...

كما اساء عيسى إلى سيدات الصعيد و نشر اخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم و تقاليدهم و أعرافهم و تسئ الى صورتهم بالمجتمع ....

و قد أنكر عيسى فرضيه الحجاب و إدعى ان صيام رمضان ليس منه فائده سوى انه قرار سيادى من الله فى اساءه بالغه للذات الإلهية ....

و إعتاد عيسى الاساءه المتكرره والطعن فى ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مسائله او محاسبه قانونيهوكان أخرها انكاره لرحله المعراج و تردده بعدم حدوثها بهدف التشكيك فيها و فى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.....

و قد عاون عيسى فى هجومه على الإسلام مجموعه من القائمين على اداره قناه القاهره و الناس بهدف تحقيق أرباح غير مشروعه من المشاهدات التلفزيونيه و على مواقع الانترنت ضاربين بإحترام العقيده الاسلاميه عرض الحائط.....

وقد حمل البلاغ الذى قدمه بهجت رقم ٨١٥٩ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم مطالبا النائب العام بفتح التحقيق فى البلاغ و إصدار اوامره بضبط و إحضار ابراهيم عيسى و القائمين على اداره قناه القاهره و الناس لتطبيق القانون عليهم والتصدى لمحاولات اثاره الفتن و الاساءه إلى الدين الإسلامي...

وطالب بهجت فى ختام بلاغه احاله صوره من التحقيقات إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحص الذمه الماليه للاعلامى ابراهيم عيسى و سؤاله عن مصادرها و كيفيه اكتسابها