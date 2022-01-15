النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، بالتحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع فيروس كورونا.

الطبيب المشكو في حقه كان يدخن بشراهة داخل غرفة نوم المتوفى

وكانت زوجة الإبراشي اشتكت في عريضة مقدمة للنيابة العامة، طبيبًا بالتسبب في وفاة الإعلامي الراحل، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة، مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه، أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.