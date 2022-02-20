العاصفة يونيس تضرب 8 دول وتسبب خسائر 300 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا

تسببت العاصفة يونيس التي تضرب غرب أوروبا حاليًا، في مقتل 16 شخصا على الأقل، وخسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى إلغاء مئات الرحلات، إذ بدأت العاصفة في إيرلندا ثم بريطانيا ووصلت إلى شمال فرنسا ثم بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا حتى وصلت إلى الدنمارك وألمانيا، ونتيجة لشدة الرياح اضطرت الأخيرة إلى إعلان حالة الإنذار الأحمر في ثلثها الشمالي تحسبًا للفترة المقبلة.

خسائر العاصفة يونيس: قطع الكهرباء عن 226 ألف منزل في بريطانيا

العاصفة يونيس تسببت أيضًا في قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 226 ألف منزل في بريطانيا، وحدوث أضرار تتجاوز 300 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقديرات المبدئية التي أعلنت عنها شركات التأمين.

وفي فرنسا، توقفت حركة العبارات عبر قناة المانش وألغيت مئات الرحلات الجوية، وتأثرت وسائل النقل البري والسكك الحديدية في البلاد، وبلغت سرعة الرياح 176 كيلومتر في الساعة في «غري نيه» شمال البلاد.

ويعاني أكثر من مليون شخص في بولندا، من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة القطارات عن العمل.

العاصفة أضرت بالسكك الحديدية في ألمانيا

وصرح متحدث باسم شركة «دويتشه بان» للسكك الحديدية الألمانية، أن العاصفة يونيس ألحقت أضرارًا جسيمة بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، نتيجة سقوط الأشجار التي أدت إلى شلل حركة القطارات جزئيًا في شمال البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

كما جرى إلغاء رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال وغرب أوروبا، نتيجة الرياح العاتية، التي تأتي بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة «دادلي» التي تسبب بدورها في مقتل 6 أشخاص على الأقل في ألمانيا وبولندا.

إخلاء عشرات المنازل في لاهاي

وقررت السلطات في هولندا، إخلاء عشرات المنازل التي يخشى انهيارها جراء العاصفة، وإيقاف الرحلات بين أمستردام وبروكسل، وتعطل خطوط السكك الحديدية.