مصر للطيران: هبوط طيار مصري وسط عاصفة «يونيس» نال إشادة صحف العالم

أشاد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران رقم MS777 من طراز «بوينج B787-9 Dreamliner» المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن أمس، وطاقم الرحلة المعاون له، لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية في أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة «يونيس»، ما أدى الي عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى، كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات العاصمة.

تصرف قائد الرحلة جعله موضع إشادة الصحف الإنجليزية والعالمية

ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمرًا، وهو أعلى مستوى في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، ما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

مصر للطيران: الموقف ليس جديدا على طياري الشركة

وأكد الطيار عمرو أبو العينين، في بيان، أن هذا الموقف ليس بجديد علي أبناء الشركة الوطنية، إذ يتميز جميع طياري مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة، ومشهود لهم عالميا بالكفاءة والتدريب على أعلي مستوى، خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ في أثناء الإقلاع والهبوط، ويعد العنصر البشري بمختلف شركات مصر للطيران من طيارين ومهندسين وفنيين وإداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر في مجال صناعة النقل الجوي، وحاصلين علي الشهادات والاعتمادات الدولية.