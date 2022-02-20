استحداث أول قسم للتقنية الحيوية في كلية العلوم بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري بإنشاء قسم التقنية الحيوية؛ ليصبح أول قسمٍ في هذا المجال الواعد، بعدما وافق مجلس جامعة القاهرة في جلسته خلال شهر يناير، على استحداث قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى التطوير المستمر لمختلف كلياتها ومعاهدها، والتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الرابع.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ جامعة القاهرة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير العملية التعليمية، واستحداث تخصصات جديدة تواكب التطور الدائم لاحتياجات سوق العمل، بما يجعلها نموذجًا أكاديميًا وبحثيًا متميزًا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، ويساهم في تخريج كوادر مؤهلة لديها القدرة على المنافسة وممارسة العمل بجودة عالية وبدرجة كبيرة من الكفاءة.

الخشت: استحداث الأقسام الجديدة ضمن أولوياتنا

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ قسم التقنية الحيوية يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين في مجالات التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية، يتميزون بمستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، ولديهم القدرة على المنافسة على كل المستويات المحلية والدولية، والمساهمة في تقديم بحث علمي متميز لحل مشكلات المجتمع العلمية والبيئية، واستثمار البحث العلمي في رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاعات ذات الصلة بما يلبي احتياجات التنمية المجتمعية.

وأكّد الخشت، أنّ التقنية الحيوية تُمثل مجالًا واعدًا يواكب متطلبات العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي، وتُعد من العلوم التي تتطور بشكل سريع، ويزداد الاهتمام بها في معظم دول العالم، مشيرًا إلى أنّ تطبيق التقنية الحيوية تتمثل أهميتها في إنتاج أو تحليل مركبات نافعة مشتقة من الأنظمة الحيوية.

خريجو القسم الجديد مؤهلون للعمل في مجال الأدوية

من جهته، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إنّ قسم التقنية الحيوية يعد القسم الحادي عشر بالكلية، وأن القسم سيُشرف على برامج التقنية الحيوية / الكيمياء الحيوية الجزيئة لمرحلة البكالوريوس، وماجستير التقنية الحيوية، ودكتوراة الفلسفة التقنية الحيوية لمرحلة الدراسات العليا، موضحًا أنّ خريج قسم التقنية الحيوية سيكون مؤهلًا للعمل في العديد من المجالات، منها الأدوية، ومختبرات علوم الأمراض، والاستشارات الوراثية والتحاليل الحيوية، والصناعات الخاصة بالأدوية واللقاحات والأغذية والأسمدة العضوية ومراكز البحوث والتي تُعنى بإنتاج وتحسين السلالات والأصناف الجديدة المقاومة للجفاف، والملوحة، والأمراض، والحشرات.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أنّ التقنية الحيوية تعتمد على العلوم الحيوية الأساسية مثل بيولوجيا الخلية، والبيولوجيا الجزيئية، وبيولوجيا التطور، والوراثة، وعلم الكائنات الدقيقة، مؤكدًا أنها لا تقتصر على المجال الحيوي فقط، لكنها تغطي كل فروع العلم، وتعمل على تطوير الصناعات الحيوية، وإنتاج الأدوية والصناعات الغذائية والمقاومة الحيوية، ما يعني إنتاج مواد يصعب إنتاجها بشكل مباشر بالطرق الكيميائية.