تأهيل مُقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي في 4 جامعات

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن الانتهاء من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بجامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي دشنتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات.

الجائزة تدعم رؤية مصر 2030

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

و أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات

أضاف «مصطفى» أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بداخل الجامعات وكلياتها، وتسليط الضوء علي النماذج الناجحة والتي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت عدد من الورش التدريبية لإعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخلية التي شكلتها تلك الجامعات وذلك للبدء في عملية التقييم، وتضمنت الورش الاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الجامعات في رحلة التقييم، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإدارة عمليات الجوائز الداخلية، كما تم التأكيد على أن الجائزة ستدعم الجامعات في رحلتها نحو التميز الداخلي، تأكيدًا على تعميق هذه الثقافة، وللمساهمة في تحقيق الشفافية والنزاهة.