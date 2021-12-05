تكريم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي من جامعة المنصورة

كرمت جامعة المنصورة، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي على الجهد المبذول وعلاقات التعاون الوثيقة لفريق الجائزة مع الجامعة خلال دورة الجائزة السابقة 2020.

جاء التكريم خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة المنصورة لتكريم الفائزين بالجامعة في الدورة الثانية للجائزة وكذا مسابقة المجلس الأعلى للجامعات، وتسلمت درع التكريم الأستاذة سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أنّ الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، قوميًا ومحليًا وإقليميًا، إضافة إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

وقال إن الجائزة تهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية، موضحًا أنّ فئات الجائزة تشمل 6 جوائز، هي: المؤسسة المتميزة، والوحدة المتميزة، والخدمات الحكومية، والابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة القيادات المتميزة، والتميز الفردي.

جهود مخلصة لفرق العمل بجامعة المنصورة

وخلال الحفل أوضح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن هذه الجوائز هي نتاج الجهود المخلصة لفرق العمل بمختلف القطاعات بالجامعة والتي كان هدفها الأساسي الارتقاء بمستوى أداء الجامعة، مؤكدًا ضرورة استمرار التميز والنجاح والحرص على التدريب المستمر لتحقيق التميز ونشر ثقافة الإبداع بين الموظفين.

من جانبها أوضحت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، أن الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، وتم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، وجارِ العمل على إضافة فئتي مكاتب السجل المدني ووحدات تراخيص المرور في الدورة القادمة للجائزة، مؤكدةً أنه تم الاعتماد في هذه الدورة على التحول الإلكتروني بنسبة 100%، لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم.

تكريم مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة

وشهدت الاحتفالية، تكريم مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة لحصوله على المركز الأول في فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

يشار إلى أنه في فئة الكليات، تأهل للمراحل النهائية، 5 كليات بجامعة المنصورة ضمن العشرة الأوائل للكليات على مستوى الجامعات المصرية، وهي كليات الطب، والطب البيطري، والصيدلة، والهندسة، وطب الأسنان.

وفي فئة فرق العمل تأهل فريق عمل مركز جراحة الكلى والمسالك البولية ومركز التطوير المهني بكلية التجارة، ضمن أفضل عشر فرق عمل، بالإضافة إلى تأهل الجامعة للمراحل النهائية في جائزة الإبداع والابتكار والمؤسسي.