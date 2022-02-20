كيف تناول الراحل مصطفى محمود معجزة الإسراء والمعراج علميا: قوة إلهية «فيديو»

تحدث الدكتور مصطفى محمود، الطبيب والمفكر الراحل، عن معجزة الإسراء والمعراج من زاوية علمية لاسيما ما يتعلق بسرعة الضوء، مؤكدا أنها قدرة إلاهية لا تخضع للمناقشة، لاسيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى لأن الله هو الذي أسرى به وليس بسرعة النبي الخاصة.

معجزة الإسراء والمعراج

وبخصوص معجزة الإسراء والمعراج أوضح الدكتور مصطفى محمود في إحدى حلقات برنامجه «العلم والإيمان» التي أذيعت على قناة اقرأ الفضائية أنه لو استعملنا أقصى سرعة معلومة وهي سرعة الضوء 180 ألف ميل ثانية سنصل للسدرة بعد كذا ألف ألف مليون سنة والقرآن يقول إن النبي بلغ سدرة المنتهى وفي أخبار السيرة أنه بلغها في لحظة، كيف؟ هنا لا نقول كيف لأنه لم يبلغها بسرعته الخاصة ولكن الله تعالى هو الذي أسرى به، يقول تعالى «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ»، إذا هذه القوة الإلهية وعندما نصل للقوة الإلهية إذا مفيش مناقشة.

سرعة الضوء

وفي معرض حديثه عن الإسراء والمعراج أيضا أشار الدكتور مصطفى محمود إلى نظرية أينشتاين وسرعة الضوء، موضحا أننا لا نستطيع أن نصل لسرعة الضوء التي تبلغ 180 ألف ميل ثانية، «لأنه بحسب معادلات أينشتاين أي جسم يصل لسرعة الضوء يبلغ كتلته، وبالتالي لا نهاية فيبقى القصور الذاتي يؤدي به إلى التوقف فورا فهذه سرعة مستحيلة مفيش جسم يوصلها وهذه سقف المعلات كلها بتاعت العلم بتاعنا».

وواصل الدكتور مصطفى محمود قائلا: ومع ذلك فهذه السرعة لو فرضا الإنسان استطاع أن يمتلكها وهذا فرض مستحيل، فسيصل إلى السدرة في الملايين من السنين فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يصلها في لحظة وهذه طبعا من أمور الغيب.