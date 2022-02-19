رمضان عبدالمعز: «من ينكرون الإسراء والمعراج أضل من الأنعام»

استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إنكار البعض لمعجزة الإسراء والمعراج، إذ قال: «لما حد ينكر حاجة زي دي بص له.. هو مين ده اللي بيتكلم؟، اللي أبلغنا بالمعجزة دي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم قال لسيدنا محمد إن الناس اللي مش هتصدقك تفتكر عندهم عقل؟ دول مثل الأنعام بل هم أضل سبيلًا»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «DMC».

رد فعل أبوبكر الصديق عندما سخر البعض من «الإسراء والمعراج»

واستشهد «عبد المعز»، بقول الله تعالى: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا»، مضيفًا: «سيدنا أبوبكر الناس قالوا له صاحبك محمد راح القدس اللي بنسافر لها شهور، وكمان عرج به إلى السماء، قال هو صادق، بقى ربنا عز وجل ليس بقادر ان يصعد بأحد من خلقه وينزله»، مستطردًا: «الحمد الله الذي أنار الوجود بالرسول، هذا النبي الذي لم يناد في القرآن باسمه كباقي الأنبياء بل قيل له يا أيها النبي».

الحج فرض على المسلمين في التاسع هجريًّا

من ناحية أخرى، ذكر أحد الشيخ رمضان عبدالمعز أن الحج فرض على المسلمين في التاسع هجريًا، كما خرج بيان منذ ذلك العام على يد علي رضي الله عنه يقول لا يحج بهذا البيت مشرك ولا يطوف عريان، كما أن الله سبحانه وتعالى كان شديد الحب لرسول الله، وعلى المؤمنين الاطمئنان مهما ثقلت همومهم في الحياة الدنيا لأن البشارة بيد الله سبحانه، ولهذا جاء بالقرآن الكريم ما يؤكد ذلك: «من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب»