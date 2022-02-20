فخري الفقي: أزمة كورونا أحدثت معدلات نمو سالبة لأغلب اقتصاديات العالم

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس خطة الموازنة بمجلس النواب، إن العالم مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بدأ حالة إغلاق كبير، وبعد هدوء الأمور بدأت عملية الانفتاح وعودة وتعافي النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الأزمة أحدثت معدلات نمو سالبة لأغلب الاقتصاديات على مستوى العالم، وحتى يحدث التعافي كان لا بد من حدوث تيسير نقدي، فتم ضخ سيولة ضخمة بالإضافة لكون صندوق النقد الدولي خصص ما يعادل 650 مليار دولار تم توزيعها على الدول حسب حصتها بالصندوق، وساهم ذلك في زيادة الطلب بشكل فجائي ومتزايد ومتسارع، والمعروض من السلع والخدمات لم يتزايد بنفس النسبة.

مشكلة حدثت بتمركز سلاسل الإمدادات في مناطق ودول معينة

وأضاف «الفقي»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN» اليوم الأحد، أن هناك مشكلة حدثت في تمركز سلاسل الإمدادات في مناطق ودول معينة أغلبها في آسيا وأوروبا، وأصبح هناك خللا في عرض السلع خاصة الأساسية، ومع نمو الطلب ليفوق معدل النمو في المعروض، حدثت ارتفاعات متسارعة في معدلات التضخم، وأدى ذلك لوصول سعر برميل البترول لأكثر من 90 دولارا، وقارب على 100 دولار مقابل 40 دولار منذ 6 أشهر.

وتابع رئيس خطة الموازنة بمجلس النواب، أن هناك 3 تحديات تواجه العالم تتمثل في التفاوت في التطعيمات بلقاح كورونا، والموجة التضخمية، وأزمة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن موجه التضخم قادمة على مصر من الخارج ولسنا سببا فيها، وسببها فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، ويتم استخدامه في رغيف الخبز، وهناك ارتفاعا في أسعاره ما يعني زيادة في مخصصات الدعم المقدم لرغيف الخبز.

العالم يعيش حالة من الضبابية وعدم اليقين

فيما قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة اقتصادية، إن العالم يعيش حالة من الضبابية وعدم اليقين، فنحن نواجه أزمة كورونا وحروبا تجارية وإرهابا عابرا للحدود، ثم تأتي أزمة أوكرانيا لتلقي بظلالها على أسعار الطاقة العالمية ليحدث تنامي غير مسبوق بها، كما أن مصر أصبحت رقما مهما في معادلة الطاقة الدولية، مشيرة إلى أن الدول الغربية انتهجت سياسة السيطرة على مصادر الطاقة والتحكم فيها استخراجًا وإمدادًا وإنتاجًا.

وأشارت خلال حوارها في البرنامج نفسه، إلى أن روسيا تمد أوروبا بأكملها بالغاز من خلال خطها الاستراتيجي الذي يمر عبر بحر البلطيق، والولايات المتحدة تعلم أن الغاز الروسي أمر سيادي تمتلك روسيا حمايته والحفاظ عليه، وتوجد ضغوط تضخمية سيشهدها العالم بسبب الصراعات الدولية، مؤكدة أن أسعار الطاقة سوف تتنامي وتتصاعد نتيجة الأزمة الأوكرانية.