أستاذ استثمار: 6 % النمو المتوقع في العام المالي الحالي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قطاعي الزراعة والصناعة يستوعبان الجزء الأكبر من العمالة، ونموها في حاجة إلى إصلاح هيكلي بصورة كبيرة، من خلال ضخ استثمارات ضخمة، فتبطين الترع يخدم على الصناعة، مثلما يعمل على الحفاظ على موارد مصر المائية، ويزيد من جودة ري الأراضي الزراعية، من خلال إيجاد مياه نظيفة تحافظ على صحة المواطن، موضحًا أن مصر تتجه نحو التنمية الإفريقية من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، وهذا واضح في مشروع المليون ونصف فدان.

تحسين إنتاجية الفدان

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أنه يجرى العمل أيضا على التوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية الفدان، مؤكدًا أن المشروع القومي للطرق يخدم على المواطن والعملية الإنتاجية، و30% من المحاصيل الزراعية كانت تتعرض للإهلاك بسبب التحميل الزائد على الطرق، موضحًا أن القيادة السياسية تعمل على حل الكثير من المشاكل التي لديها جذور تاريخية، لتحسين الوضع الاقتصادي، وفي نفس الوقت تحسين حياة المواطن، لكي تكون هناك درجة من المشاركة الجادة، فيما يتحقق من إنجاز على أرض الوطن.

نسبة النمو السكاني في مصر

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن النمو المتوقع أن يحدث خلال العام المالي الحالي يقترب من 6%، رغم التحديات الكبيرة سواء الزيادة السكانية العنيفة أو ارتفاع معدل التضخم على مستوى العالمي، وارتفاع تكاليف السحن على المستوى الدولي، موضحًا أن نسبة النمو السكاني في مصر تقدر بـ2.5%، وهذا يعني أن هناك 10 ملايين مواطن كل 5 سنوات في حاجة إلى خدمات صحية وتعليمية ورعاية اجتماعية، وهذه الزيادة تُشكل عبئًا على عملية التنمية، كما أن الدولة تسعى لحل كافة مشاكل المتعثرين في القطاع الصناعية، لأن هذا يساهم بصورة كبيرة في تخفيف البطالة وزيادة الناتج القومي، مشيرًا إلى أن معدل البطالة حاليًا يقدر بـ7.5%.