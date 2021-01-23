هشام إبراهيم: مشروعات الاستزراع السمكي تنفذ بواقعية ومتابعة من الرئيس

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، يأتي ضمن استراتيجية الدولة، لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن تلك الاستراتجية يتم تنفيذها وفقا لواقعية وموضوعية، وبمزيد من المتابعة والمراقبة من الرئيس شخصيا.

تلك المشاريع تأتي ضمن بنود استراتيجية متكاملة تخدم الوضع الاقتصادي ككل

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع «نشرة السادسة»، بالقناة «الأولى»، تلك الاستراتيجية أهم ما يميزها تكاملها، فالعمل بها ليس على مستوى قطاع واحد فقط، بل العمل على كل مستويات القطاعات الاقتصادية التي تهم المواطن وتخدم الوضع الاقتصادي ككل.

لا تلبي احتياجات المواطن والدولة فقط فهناك جوانب أخرى تحققها

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الافتتاحات التي رأيناها اليوم، تؤكد لنا أننا أمام مشروعات متكاملة، وليس مجرد إضافة قيمة إنتاجية لتلبية احتياجات المجتمع والمواطن فقط، لكن إلى جانب ذلك هناك جوانب أخرى كثيرة تحققها تلك المشاريع، في مقدمتها أنها مشاريع صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي تلوث.

يدخل في إطارها العديد من المشروعات الأخرى

وأكمل، أن تلك المشاريع أيضا يدخل في إطارها العديد من المشروعات الأخرى، من إنشاء محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه ومحطات معالجة وصرف صحي ومذلك وحدات إسكان، فنحن نتحدث عن مشروعات متكاملة.

وواصل، أن ما يميز تلك المشاريع أيضا، أنها مقامة وفق أسس علمية صحيحة وبعد دراسات، جميعها تشير إلى أهمية القيمة المضافة التي ستحصدها الدولة من تلك المشاريع، وستعود بالنفع على المواطن والدولة ككل.

وأتم «إبراهيم»، كل ما تقوم به الدولة حاليا، ينتهي في هذا في هذا الإطار، استراتيجية واضحة يتم تنفيذها بكل دقة، بأرقام وتكلفة كبير صحيح، لكن بعائد وبقيمة مضافة ستؤثر بشكل كبير بالإيجاب على اقتصاد هذا البلد.