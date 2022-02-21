سيد صادق: لم أشارك في أي عمل فني منذ 6 سنوات.. هل أنا «معيوب»؟

كشف الفنان سيد صادق، سر غيابه عن الساحة الفنية، قائلا إنه لم يشارك في أي عمل فني منذ 6 سنوات، «متسألنيش إيه السبب، هل فيه فنان محترم يروح يقول للمخرجين أنا عاوز أمثل؟ لأ، هو الدور بينادي صحبه، وأنا يمكن مليش أدوار في الفترة دي، ومعرفش وجهة نظرهم إيه؟»، متابعا: «ولما قولت هل أنا معيوب عشان مش بشتغل؟ كنت في حالة حماس».

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موقف أثّر في حياته

وعن موقف حدث له وأثر فيه، كشف «صادق»، خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، تفاصيل قائلا: «كان ليا صديق، وبقى مخرج، واتصل بيا وعملت معاه عمل واتنين، والحمد لله ربنا وفقه ووفقني، وعرض عليا عمل وكان دور حلو ومساحة كويسة».

وتابع الفنان سيد صادق: «وبالفعل جهزت وبعد كام يوم سمعت إن الدور بيتصور بممثل تاني، وده موقف يؤكد لي إن مخبطش على باب حد، وأركز في شغلي اللي بيأكلني عيش وهي التجارة».

رسالة عتاب

ووجه رسالة عتاب للمخرج، قائلا: «عيب اللي أنت عملته، دة أنا بابا، لو كنت ناسي أفكرك، الله يسامحه»، لافتا أنه كان يعمل في التجارة قبل دخوله لعالم الفن، «ده شغلي باكل منه عيش ومعيشني أنا وولادي وحياتي».

سبب اختياره في أعمال الشر

وكشف عن سبب اختيار المخرجين أدوار الشر للفنان سيد صادق، قائلا: «تكوين الشخص أو تضاريسه بتحدد له العمل، والحمد لله كنت عريض وعندي عضلات، وكان المخرجين في الأول شايفيني كده، وأنا لازم من أقبل الأدوار دي لحد ما وصلت وعملت أدوار إنسانية وطيبة، وربنا وفقني فيها».

سر «الكيميا» مع عادل إمام

وعن سر «الكيميا» بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام، قال سيد صادق: «كان فيه قبول من عادل إمام، وأنا اشتغلت معاه والراجل استحسني، وشايفني واخد المسألة جد، وكان بيقولوه عني راح قالهم ده واد ابن بلد وواخد المسألة جد ومش بيهزر وبيسد».