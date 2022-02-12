نجوم غائبون عن دراما رمضان 2022.. عادل إمام والفخراني أبرزهم

يتغيب عددا من نجوم الدراما العربية بالموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، ومن أبرزهم الزعيم عادل إمام، وهناك جدل حول عرض مسلسل ياسمين صبري، في الماراثون، بجانب يوسف الشريف، ومحمد إمام، والفنان يحيى الفخراني، وياسمين عبد العزيز.

حقيقة عرض مسلسل «ياسمين صبري» في رمضان 2022

كان هناك جدل حول عرض مسلسل ياسمين صبري، في الموسم الرمضاني المقبل أو من عدمه، ونفت بطلة العمل في آواخر العام الماضي، توقف مسلسلها الجديد الذي من المفترض أن يعرض في رمضان، لكن الأمر انتهى بنهاية المطاف، بعدم لحاقه بالسباق الرمضاني المقبل.

وحش الكون «ياسمين عبد العزيز» يغيب عن رمضان 2022

بعد النجاح الهائل الذي حققته ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الأخير «إللى مالوش كبير»، الذي عرض برمضان الماضي مع زوجها أحمد العوضي، ودخولها بأزمة صحية متعسرة بعد عرض العمل، قررت أن لا تنافس هذا العام بعمل رمضاني، بعد التزامها منذ عام 2017، بعرض عمل درامي كل عام في رمضان.

الزعيم يغيب عن دراما رمضان 2022

يغيب الفنان والزعيم عادل أمام للعام الثاني على التوالي، عن الدراما الرمضانية، وكانت آخر أعماله مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في عام 2020.

بجانب غياب نجل الزعيم محمد إمام، والذي يستعد لاطلاق فيلمه الجديد بعنوان «عمهم»، بعد تقديم عددا من الأعمال الدرامية بالأعوام السابقة.

وبعد نجاح نجيب زاهي، قرر الفنان يحيى الفخراني أن يشوق جمهوره من اجل عمل درامي جديد، كما يحدث بالأعوام الأخيرة يقدم عملا دراميا كل عامين.

غياب فانتازيا الدراما يوسف الشريف عن رمضان 2022

ويتغيب الفنان يوسف الشريف هذا العام، عن تقديم عمل درامي جديد، ويعرف عن أعماله بـ الفانتازيا، وحقق مكانة خاصة لدى المتابعين ومحبين الدراما، واختص بتقديم نوعية خاصة بالدراما المصرية، بداية منذ مسلسل «كفر دلهاب».