«أوتاوا» تدعو الكنديين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى بيلاروس

حثت الحكومة الكندية، مواطنيها على تجنب الرحلات غير الضرورية إلى بيلاروسيا، بسبب مخاطر ما أسمته نشوب صراع مسلح مع أوكرانيا، ودعت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إلى تجنب السفر غير الضروري إلى بيلاروس بسبب خطر التطبيق التعسفي للقوانين المحلية وخطر نشوب نزاع مسلح مع أوكرانيا، وفقWا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوصت كندا، مواطنيها بالتفكير في مغادرة أراضي بيلاروس، موضحة أنَّها تتحدث عن المنطقة التي تبعد 50 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، في منطقتي جوميل وبريست «منطقة التدربيات الروسية البيلاروسية المشتركة».

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنَّ الدول الغربية على استعداد لاستهداف نقطة ضعف موسكو إذا غزت الأخيرة أوكرانيا، موضحة في تصرح لقناة «أيه آر دي تي في» الألمانية، أنَّها تتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

وأشارت دير لاين، إلى أنَّ هذا يعني أن موسكو ستُعزل عمليًا عن الأسواق المالية الدولية، فيما رفضت المسؤولة الأوروبية، الإجابة على السؤال عما إذا كانت تفكر في فصل روسيا عن النظام المالي «سويفت».

حزمة أولية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا

وكانت مصادر قالت لوكالة «رويترز» للأنباء إنَّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت حزمة أولية من العقوبات ضد روسيا تمنع البنوك الأمريكية من التعامل مع البنوك الروسية الكبرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنَّ رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، يدعو إلى اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتان من جان واحد، لأن ذلك سيسمح له برفض تنفيذ «اتفاقيات مينسك».

ونقل موقع «سترانا دوت يو أيه» عن مصادر قريبة من مكتب زيلينسكي، أنَّ السلطات الاوكرانية لن تجري مفاوضات مباشرة مع الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا.

«البيت الأبيض»: واشنطن ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي قالت في وقت سابق، في بيان، إنَّ واشنطن ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو، مضيفة إن بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع بوتين، إن لم يحدث غزو.

وأشارت بساكي، إلى استعداد بلادها لفرض عقوبات سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلا من ذلك، وأوضحت المتحدثة الأمريكية: «يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا».

ميدانيًا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ سفن البحرية الروسية، تجري بالتعاون مع الطيران البحري، مناورات للبحث عن غواصات في البحر الأبيض المتوسط.