عسكريون أمريكيون يصلون إلى سلوفاكيا.. ودورية لموسكو في أجواء بيلاروسيا

وصل عسكريون أمريكيون إلى سلوفاكيا، أمس الخميس، للمشاركة في تدريبات لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في ظل تصاعد التوتر بين الروس والغربيين بشأن أوكرانيا، وقال رئيس أركان الجيوش السلوفاكية الجنرال دانيال زميكو للصحفيين، إن تدريبات«سابر سترايك 22» مخصصة لتعزيز التعاون بين الحلفاء.

ومن المقرر مشاركة 1200 عسكري أمريكي و500 آلية في التدريبات المقرر إجراؤها بين الـ5 والـ10 من مارس المقبل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بحاجة إلى الإسراع بالعودة إلى واشنطن من رحلته إلى أوهايو، وقال، خلال خطاب ألقاه في دعم مبادرات البنية التحتية الخاصة به في مدينة لورين بـ«أوهايو» إن السبب حدوث أشياء صغيرة في أوروبا.

بدوره، رحب وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بموقف نظيره البولندي، زبيجنيو راو، بشأن أزمة أوكرانيا، معربا عن دعمه لمبادرة إطلاق حوار أمني أوروبي متجدد بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وفي سياق متصل، قالت المندوية الأمريكية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، إن بلادها تأمل بقبول موسكو اقتراحا لعقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل.

وفي كندا، قال مكتب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إنه سيشارك، اليوم الجمعة، في اجتماع ينظمه بايدن مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» وقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة لمناقشة الوضع حول أوكرانيا.

أوكرانيا: سيتم إجلاء جميع سكان العاصمة إذا وصلت الأعمال القتالية إلى كييف

بدوره، أوضح مدير إدارة الأمن في «كييف»، رومان تكاتشوك، إنه سيتم إجلاء جميع السكان من العاصمة الأوكرانية إذا وصلت الأعمال القتالية إلى العاصمة في حال وقوع عدوان.

وفي المقابل، قالت موسكو، إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز «تو 22 إم 3»، نفذتا دورية بـ أجواء بيلاروسيا في إطار التدريبات العسكرية المشتركة «عزم الاتحاد 2022»، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه في بعض الأجزاء من مسار القاذفتين، رافقتهما مقاتلات «سو 35» التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وتجرى تدريبات «عزم الاتحاد 2022»، بين القوات الروسية ونظيرتها البيلاروسية، وذلك على أراضي بيلاروس خلال الفترة بين 10 و20 فبراير الجاري.

كما أعلنت موسكو، أن 68 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير، وقالت صحيفة «النجم الأحمر» التابعة لـ«الدفاع الروسية »، في بيانات، إن محطات الرادار رصدت 47 طائرة استطلاع و21 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

وأوضحت موسكو، أن المقاتلات الروسية أقلعت مرتين لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، مؤكدة منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.

وأعلنت السلطات الروسية، امس الخميس، أنها أمرت ثاني أكبر دبلوماسي في السفارة الأمريكية «نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت جورمان» بمغادرة البلاد رداً على طرد الولايات المتحدة لمسؤول كبير في السفارة الروسية في واشنطن.

وأعربت موسكو، مساء أمس الخميس، عن أملها بوقف الغرب الهيستيريا المتعلقة بالمزاعم عن غزو موسكو الوشيك لـ أوكرانيا، وقالت السلطات الروسية، إن نقلها القوات من موقع إلى آخر داخل أراضي البلاد حق سيادي لها لضمان أمنها.

مسؤول روسي: لا نتبع أي خطوات بشأن مهاجمة أوكرانيا تحت أي ذريعة مصطنعة

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في تصريح صحفي بعد مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، على أن بلاده لا تتبع أي خطوات بشأن مهاجمة أوكرانيا تحت أي ذريعة مصطنعة، مؤكدا أن البعثة الروسية في الامم المتحدة، وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مواد مصورة توثق أعمال العنف التي ترتكبها قوات كييف في أراضي سيطرتها بمنطقة دونباس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا فرشينين، خلال اجتماع لمجلس الأمن، ممثلي الدول الغربية إلى عدم وضع أنفسهم في موقف محرج بتصريحاتهم حول أوكرانيا، فيما وصف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، تصريحات واشنطن، التي تنكر إبادة السكان الروس في دونباس، بـ الوقحة والمثيرة للاشمئزاز.

وفي سياق متصل، قال رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، ليونيد باشنيك، إن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك جاهزتان لتقديم الرد المناسب وصد أوكرانيا في أي لحظة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان،خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كولبا، إنه من الضروري ضرورة حل الأزمة من خلال المحادثات والقنوات الدبلوماسية دون تدخل دول ثالثة، فيما أشار المسؤول الإيراني، إلى أن كييف لا تبحث عن حرب وتريد حل القضية دبلوماسيا وسلميا.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسة لمناقشة سير تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا المستمر منذ عام 2014.

وكانت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي: «فرنسا-ألمانيا-أيرلندا-إستونيا-ألبانيا-النرويج »، أكدت في بيان مشترك صدر في ختام جلسة لمجلس الأمن، أن أي عدوان عسكري من جانب روسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وستترتب عليه تكاليف غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، دان رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، عدوان الغرب ضد روسيا، معبرا عن تضامنه مع الشعب الروسي في نضاله من أجل السلام.

إسرائيل تدعو مواطنيها الموجودين حاليا في أراضي أوكرانيا إلى مغادرة البلاد

بدورها، دعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، أمس الخميس، مواطنيها الموجودين حاليا في أراضي أوكرانيا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه حتى الآن انسحب نحو 3300 إسرائيلي من أوكرانيا،، بينما يتوقع انطلاق، اليوم الجمعة، من أوكرانيا 3 رحلات لإجلاء بعضهم.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية، استدعت في وقت سابق، السفير الإسرائيلي لدى «كييف»، ميخائيل برودسكي، على خلفية تقرير إعلامي تحدث عن طلب إسرائيل من روسيا منح ممرات آمنة حال غزوها أوكرانيا.

اقتصاديا، نقلت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية، عن مصادر مطلعة، قولها إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من عقوبات تستعد لفرضها على موسكو في حال التصعيد حول أوكرانيا.