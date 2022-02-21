سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال: تعرض لأزمة قلبية.. وجنازته بالدقهلية

توفى الدكتور عادل عبد العال، المتخصص فيما يعرف بـ«الطب البديل» القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية، أمس، وسادت حالة من الحزن بعد أن نشر نعى له على صفحته بموقع فيس بوك، وتساءل كثيرون عن سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال خبير الطب البديل والأعشاب، لاسيما أنه لم يعلن عن إصابته بأى أمراض خلال الفترة الماضية.

وتضمن المنشور على الصفحة الرسمية للدكتور عادل عبد العال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي الي رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدل داراً خيراً من داراه وأهلاً خيراً من أهله وأن يجعل قبره نوراً ومن بين يديه نوراً ومن خلفه نورا ومن فوقيه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا.. ويصبر أسرة يارب العالمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال

ولم تذكر الصفحة سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال خبير الطب البديل والأعشاب، وتفاصيل الجنازة، وخيمت حالة من الحزن والدعاء على رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الدكتور عادل عبد العال الشهير في العلاج بالطب البديل.

جنازة خبير الأعشاب

وأوضح أحد أقارب الدكتور عادل عبد العال، لـ«الوطن»، سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال، أنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته مساء أمس الأحد، وعن تفاصيل الجنازة، أشار إلى أنها ستتم مراسم الدفن خلال ساعات في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة، بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يقام سرادق أالعزاء في الرابعة عصرًا.

يشار إلى أن الدكتور عادل عبد العال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب وكانت له عدة كتب ينشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تليفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية في ال