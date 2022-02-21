خطة المواطن الاستثمارية بالغربية: 360 مشروعًا بـ 3.6 مليار جنيه في 21/2022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 360 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,6 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 921,4 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25,8%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 598,5 مليون جنيه 16,7بنسبة %، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 574,1 مليون جنيه بنسبة 16,1%، ويخص قطاع النقل 461,6 مليون جنيه بنسبة 12,9%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 410,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 609,8 مليون جنيه بنسبة 17,1%.وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الغربية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 741,4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 115مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بالمحافظة في رصف طرق محلية بحوالي 243,1 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 90,2 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 167 مشروعًا، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء الجامعة التكنولوجية، توفير آلات ومعدات وتجهيزات للكليات القائمة بجامعة طنطا، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي بطنطا.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي "19/2020" و"20/2021" على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.