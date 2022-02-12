التخطيط: 81.9 مليار جنيه تكلفة خطة المواطن الاستثمارية بالقاهرة في 2022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ «خطة المواطن»، تبني منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، إذ تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت وزيرة التخطيط أنَّ خطة المواطن بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يسهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

1051 مشروعًا عدد المشروعات التنموية في القاهرة

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة، أوضحت السعيد أنَّ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1051 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022 تبلغ 81,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 55,8% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 39,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 48,6%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 17,7 مليار جنيه بنسبة 21,6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6,8%، ويخص قطاع الصحة 3,9 مليار جنيه بنسبة 4,7%، وقطاع التنمية المحلية 3 مليار جنيه بنسبة 3,6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 11,9 مليار جنيه بنسبة 14,7%.

1,9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح التقرير أنَّ أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 427,8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 93 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 22 مشروعًا في مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة)، مشروع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير قطارات الخط الأول بالقاهرة.

وحسب التقرير، ففي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من المستهدف تنفيذ 135 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، إنشاء جامعة حلوان الأهلية، إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إلى جانب إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، وفي قطاع التنمية المحلية يستهدف تنفيذ 444 مشروعًا تنمويًا تضم مشروعات إنشاء وحدات سكنية، رصف شوارع رئيسية بنطاق المحافظة، فضلا عن إحلال وتجديد كباري سيارات ومشاه، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بـ1,2 مليار جنيه، وتوجيه 194,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.