السيسي يرحب برئيس فرنسا الأسبق.. وساركوزي يعرب عن امتنانه لحفاوة الاستقبال

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضيفاً في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيداً بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعرباً عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات.

الرئيس السيسي يشيد بالمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ساركوزي يبدي إعجابه بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حالياً

من جانبه؛ عبّر الرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر، مشيراً إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبدياً إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس السيسي، والتي تعتبر امتداداً لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.