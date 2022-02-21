بمناسبة ذكرى معجزة الإسراء والمعراج.. تهنئة من وزير الأوقاف للرئيس «السيسي»

هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة التي خصها القرآن الكريم بسورة من سوره سماها باسم هذه المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة ، وهي سورة «الإسراء»، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان .

برقيات تهنئة لرئيس الوزراء وشيخ الأزهر رئيسي الشيوخ والنواب والمفتي

وقد أرسل الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، وأ.د شوقي علام مفتي الديار المصرية ، حفظهم الله جميعًا. سائلاً الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

الإسراء والمعراج ذكرى عظيمة

وقال وزير الأوقاف: «إننا أمام ذكرى عظيمة وهي ذكرى الاسراء والمعراج ومن أهم دروسها حسن التوكل على الله والفرج بعد الشدة وطلاقة القدرة الإلهية ، فبعد عام الحزن الذي توفيت فيه زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعمه أبو طالب ، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من أذى المشركين، وخرج إلى الطائف فلقي أذى أشد منه ، فرفع يديه إلى السماء متضرعًا: اللَّهُمّ إنْي أَشْكُو إِلَيْكَ ضِعْف قُوَّتي وَقِلَّة حِيلَتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاس يَا أَرَحِم الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رُبَّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّيٌّ إِلَى مَنْ تَكِلنِي إِلَى بِعِيد يَتَجَهَّمنِي أَمْ إِلَى عَدُوّ مَلِكَته أَمَرّي إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ غَضَب عَلِيّ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتكَ هِي أوْسَع لِي، وهنا تتفتح أبواب السماء وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده: إذا ضاقت بك أسباب الأرض فهناك أسباب واسعة وهي أسباب السماء ، فكانت رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المعراج إلى السماوات العلى أعظم رحلة في تاريخ البشرية».