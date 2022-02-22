في عيد ميلاده الـ 72.. سبب ابتعاد خالد زكي عن السينما بعد «طباخ الريس»

غاب عن الساحة الفنية منذ فترة، ولم يعد ظهوره على الشاشات كثيراً كعادته، ولكنه أصبح يختار أدوارا بعناية شديدة، الفنان خالد زكي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 72، والذي استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً على مدار مشواره الفني، وعمل مع كبار نجوم الفن، واكتشف عدد من النجوم في بداية مشوارهم الفني.

آخر أعمال الفنان خالد زكي

كان آخر أعمال الفنان خالد زكي بالسينما فيلم «طباخ الريس» عام 2008، ولم يقدم أي أعمال سينمائية من وقتها، وتفرغ للدراما فقط، وتحدث خالد عن السبب وراء ذلك في تصريحات تليفزيونية قائلاً، «عُرض عليا 10 أفلام سينمائية بعد فيلم (طباخ الرئيس)، لكني رفضت»، مشيرًا إلى أنه لا يسعى للبطولة المطلقة، لكنه يحب البطولة الجماعية المشتركة، ويحافظ على ما قدم خلال مشواره الفني.

معلومات عن فيلم طباخ الريس

تدور الأحداث حول متولي الطباخ الذي تجعله الصدفة يُرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت و أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل، وهو قصة وسيناريو يوسف معاطي، وإخراج سعيد حامد .

قدم الفنان خالد زكي خلال أحداث الفيلم دور رئيس الجمهورية، وشارك في بطولة العمل كل من خالد زكي، طلعت زكريا، داليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم .

شائعات مرض خالد زكي

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تفيد مرض الفنان خالد زكي، وقال خالد لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله كويس، وكتير بصحي من النوم فجأة، ألاقي نناس كتير بتتصل بيا تطمن على صحتي، وحابب أشكر كل من اهتم وسأل عني، لنفي هذه الشائعة السخيفة، التي لا أعلم ما الغرض منها ومن مصدرها؟».