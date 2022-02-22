الحكومة تستطلع رأي المصريين في «حق ضرب الزوج لزوجته».. فما النتيجة؟

استطلعت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رأي المواطنين المصريين الأكبر من 18 عاما بشأن رؤيتهم لما قد يطرحه البعض حول «حق الزوج في ضرب زوجته»، وذلك في إطار حرص «المركز» على معرفة رؤية المصريين للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

جاء ذلك ضمن عدة جمل وجهها «مركز المعلومات» للعينة المُستطلعة هاتفيا، ومن بينها، ما قيل عليه نصا: «هقول لحضرتك بعض الجمل، وحضرتك تقول موافق أو غير موافق؟.. «من حق الرجل يضرب زوجته»، ليرفض غالبية المصريين هذا المبدأ.

أغلبية المصريين المشاركين في الاستطلاع رفضوا «حق الزوج في ضرب زوجته»

وذكر «معلومات الوزراء»، في نشرة صادرة عنه صباح اليوم، أنّ أغلبية المصريين المشاركين في العينة، بواقع 87.9% منهم، أبدوا اعتراضهم على عبارة «حق الزوج في ضرب زوجته».

وأوضح «المركز»، أنّ نحو 11.30% من المصريين المشاركين في عينة استطلاع الرأي، أبدوا موافقتهم على «حق الزوج في ضرب زوجته».

ولم يبد قرابة 0.8% من المصريين المُستطلع رأيهم موقفهم، سواء بالموافقة على ما يقول عنه البعض «حق الزوج في ضرب زوجته»، أو رفضهم له.

56.2% من المُشاركين في استطلاع الرأي رفضوا تحمل المرأة للضرب لاستمرار الزيجة

ورأى أغلبية المشاركين في استطلاع الرأي، أنّ المرأة لا يجب أن تستمر في حياتها الزوجية حال استمرار التعدي عليها بالضرب.

وذكر «معلومات الوزراء»، في نشرته: «كما رفضت الغالبية، بواقع 56.2% تحمل المرأة للضرب من أجل استمرار الحياة الزوجية»، مؤكدين رفضهم ضرب الزوجة.

وأجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هذا الاستطلاع خلال منتصف شهر فبراير الحالي.

وكان «مركز المعلومات» أجرى العديد من استطلاعات الرأي الحديثة مؤخرا، وبينها التعديلات التي أجريت حول «السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع».

وانتهى استطلاع الرأي الذي أجراه، «المركز»، إلى تأييد نحو 65.4% من المواطنين لـ«التعديلات»، مقابل معارضة 13.8% لها.