«البحوث الإسلامية»: ضرب الزوجة يكون بـ«عود البرسيم أو السواك»

قالت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن الدين الإسلامي وكذلك علماء الأزهر الشريف لم يدعون قط للاعتداء على المرأة وضربها، ومثل هذه التصريحات تخرج من أدعياء الدعوة والدخلاء، وهو غزو فكري، مؤكدة أن الله عز وجل تحدث عن منظومة أخلاقية في التعامل بين الزوجين بشكل خاص، إذ أن سبحانه وتعالى تحدث عن منظومة أخلاقية كبيرة أفرد لها آيات كثيرة تتحدث عن المودة والرحمة والسكن والتسريح بإحسان، والستر، والمعاشرة بالمعروف.

الإسلام يدعوا لاحترام المرأة

واستنكرت «شاهين»، خلال حوارها في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، من تمسك البعض بقول الله تعالى «واضربوهن»، فذكرت أن هناك منظومة أخلاقية للتعامل مع البشر، «القرآن الكريم ذكر كلمة (عاشروهن بالمعروف) في الكثير من الآيات والمواضع، نسيب كل ده ونمسك في اضربوهن؟ اللي بيضرب معندوش دين، ليس متمسكا بالدين، وإنما بيرمي أي حاجة على الدين»، مستشهدة بقول الله تعالى «أفتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟»، فالدين يدعوا لاحترام المرأة.

نسبة ضرب الزوجات للأزواج بلغت 60% عالميا

وأشارت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إلى أن الإسلام بريء من ضرب الزوجات، كما أن نسبة ضرب الزوجات للأزواج بلغت 60% عالميًا، وضرب الأزواج للزوجات 40%، «ضرب الزوجة يكون بعود البرسيم أو الريحان أو السواك، وألا يكون مبرحًا ولا يؤثر بالألم ولا يترك علامة، والقرآن الكريم تحدث كثيرا عن أهمية المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف بين الأزواج».