تعرف على سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022

جدل كبير أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022، بعد تداول العديد من الأخبار حول زيادة سعر التذكرة إلى 65 جنيهاً، وهو ما جعل الإدارة المركزية لحديقة الحيوان تتدخل في الأمر وتوضح حقيقة الأسعار سواء للمصريين أو الزائرين من جنسيات أخرى.

بالتفاصيل.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022

ووفقا لما أعلنته حديقة الحيوان بالجيزة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن أسعار تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة كالتالي:

1 - سعر التذكرة بالنسبة للمصريين: 5 جنيهات فقط.

2 - سعر التذكرة بالنسبة لغير المصريين: 20 جنيها فقط.

3 - سعر التذكرة يوم الثلاثاء فقط: 65 جنيها.

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة أمام الزائرين

وحسب الصفحة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة، فإن مواعيد فتح أبواب الحديقة أمام الزوار كالتالي:

- يومياً من السبت إلى الجمعة: من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء، ماعدا يوم الثلاثاء.

- يوم الثلاثاء إجازة رسمية لحديقة الحيوان بالجيزة.

وفي السياق ذاته، كان محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قد أكد في تصريحات سابقة له، على أن الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة هي يوم الثلاثاء من كل أسبوع، نظراً لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعياً.

وأكد «رجائي» أن بعض الأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان خلال يوم الثلاثاء يُصبح سعر تذكرة حديقة الحيوان 65 جنيهاً، ولكن باقي الأيام سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف «رجائي» أن حديقة الحيوان شهدت إقبالا كبيرا خلال إجازة نصف العام الدارسي، من جانب رحلات المدارس والجامعات وأيضاً المواطنين، من أجل الاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة، مؤكداً أن حديقة الحيوان شهدت خللا الفترة الماضية تطوراً كبيراً.