مصدر: لجنة لتطوير 15 حديقة بالمحافظات منها «الأورمان» و«الحيوان»

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن صدور توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات والجهات بهدف تطوير حوالي 15 حديقة مملوكة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من بينها حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة وأنطونيادس بالإسكندرية والنباتات بأسوان.

بحث مقترحات التطوير

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن اللجنة سيتم تشكليها بعضوية وزارة الزراعة والمالية والتخطيط والتنمية المحلية، وجهاز التنسيق الحضاري وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية، وعضوية 4 من أساتذة الطب البيطري من الجامعات الحكومية، لافتاً إلى أن مهمة اللجنة هي دراسة أفضل المقترحات والمشروعات لتطوير الحدائق، على أن يكون من بينها أحد مشروعات التطوير التي تمتلكها حديقة حيوان الجيزة لتصبح حديقة مفتوحة للحيوانات الأليفة، وعزل المفترسات داخل مبايت زجاجية، وهي تجربة مقتبسة عن حديقة برلين في المانيا.

وأكد المصدر أن اللجنة ستقوم أيضا بتطوير كل الأصول المملوكة لوزارة الزراعة من حدائق للحيوان في المحافظات، وعددها 12 حديقة حيوان، فضلا عن حدائق انطونيوادس العريقة بالإسكندرية، وحديقة النباتات في أسوان، والأورمان بالجيزة، على أن يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية الرائدة في هذا المجال في الإدارة وكذلك التشغيل بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتكون كنظيرتها العالمية.

محاور التطوير

ولفت المصدر إلى أن تطوير حدائق الحيوان سيرتكز على عدد من المحاور، من بينها مبايت الحيوانات وطرق عرضها، وتوفير بيئة بيطرية عالية المستوى، ودراسة مقترحات بتطوير المسطحات الخضراء بالحدائق، لتكون بمستوى راق وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بها من مطاعم وأماكن ترفيهية وخدمات طبية واستراحات وأصول تاريخية، وغيرها لتليق بسمعة مصر وتاريخ حديقة حيوان الجيزة الذي يعود الى عام 1891.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا في نوفمبر الماضي لدراسة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، بهدف إعادة إحياء دورها كمتنزه للمواطنين ومتنفس للمحافظات باعتبارها مساحات خضراء وكلف رئيس الوزراء، وقتها بتنفيذ أعمال التطوير وصياغة تصور نهائي وتصور للتمويل والعائد من وراءه مع إعداد مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين الجهات المعنية.