عاجل.. النواب يعيد قانون الضريبة على الدخل لـ«الخطة والموازنة» بسبب الاعتراضات

قرر مجلس النواب إعادة قانون الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة بعد اعتراض عدد كبير من النواب عليه، و قال المستشار د. حنفي جبالي، رئيس المجلس، في ضوء الاعتراضات الكبيرة داخل الجلسة العامة بشأن القانون، يعاد مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.

إعادة قانون الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة

ووافق المجلس على إعادة القانون للجنة الخطة والموازنة في المجلس، فيما أعلن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة الموازنة تأييده لمشروع القانون و قال خلال الجلسة العامة: "الموازنة العامة للدولة تواجه ضغوط كبيرة بسبب موجة الغلاء القادمة من الخارج و على الدولة ان تتخذ إجراءات استباقية في ضوء الإصلاحات الهيكلية و لا يجب ان ننتظر ان نتأثر بعاصفة التضخم.

و تابع الفقي " دول العالم تلجأ لزيادة الفائدة و البنوك المركزية في العالم اتخذت خطوات متشددة في ظل الازمة، و الدولة تسعي لتنمية مواردها و تسهل التسجيل على المواطنين.

ووجه الفقي حديثه للنواب: لا يجب تجاهل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع مرتبات العاملين في الدولة و التحركات الرامية لتحسين دخول المواطنين " .

وقال النائب طارق الخولى ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل، بحسب وصفه.

وقال الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن سياسة فرض الضرائب يهدد السلم الإجتماعى والإستقرار الذى ينعم به المواطنين .

وأعلن نائب التنسيقية رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لاصرار الوزير على سياسة وزارته و فرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الإجتماعى ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة، على حد قوله .

قانون الضريبة على الدخل

كان مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى واجه اعتراضا شديدا ورفض من النواب ووصفوه غير الدستورى.