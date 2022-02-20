«النواب» يحسم تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأسبوع الحالي

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي تعقد الأسبوع الحالي، إلى حسم تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والمقدمة من الحكومة لتخفيف الضريبة العقارية على المواطنين للحفاظ على الثروة العقارية، حيث يهدف القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي.

من جانبه، أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن القانون يأتي للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وتحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب.

وتضمن مشروع قانون الضريبة العقارية المقدم من الحكومة مادتين، وتضمن تحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة 42، وذلك وفقا لشرائح حددها القانون، ويأتي التعديل لتخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

الشريحة العقارية وفق التعديلات المقدمة من الحكومة

وجاءت الشريحة العقارية الجديدة وفق التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة كالتالي:

1- من 250 ألف جنيه يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه.

2- أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه.

3- أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه.

4- أكثر من مليون جنيه يتم تحصيل مبلغ 4000 جنيه.

ويذكر أن المادة الثانية جاءت بنشر قانون الضريبة العقارية الجديد في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه.

«النواب» يحسم تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة

وكان مجلس النواب قد حسم تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة خلال دور الانعقاد السابق، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري على المواطنين للحفاظ على الثروة العقارية المصرية.

وتضمن التعديلات الجديدة تسجيل العقار في مدة أقصاها 37 يوما من تاريخ التسجيل، كما يتضمن إتاحة تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، وتقليص الأوراق المطلوبة للتسجيل.