يبحث قطاع عريض من هواة تربية الحيوانات الأليفة عن أنواع الكلاب وأسمائها وأسعارها في مصر 2022، وزادت عمليات البحث عنها عبر محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الفترة الأخيرة؛ فالبعض يتخذ منها صديقا وونسا والآخر يتخذها للحراسة والأمن والحماية من التعرض للسرقات في المنزل.

أنواع الكلاب وأسمائها وأسعارها في مصر 2022

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» أنواع الكلاب وأسمائها وأسعارها في مصر 2022، وفق أحد المواقع الشهيرة لبيع الكلاب والقطط الشهيرة على موقع الإنترنت، وجاءت على النحو التالي:

أنواع الكلاب وأسمائها

وتنوعت الكلاب المتواجدة في مصر بين جيرمان وهاسكي وهافنيز ودهشاند ولابرادور وجولدن وشيتزو وكوكر وبوكسر.

أسعار الكلاب في مصر 2022

تراوحت أسعار الكلاب في مصر، وجاءت كالتالي:

سعر الكلب بوكسر

تراوح سعر الكلب بوكسر في 2022 بين 25 و28 ألف حنيه.

سعر كلب ماستيف

وتراوح سعر كلب ماستيف بين 55 و57 ألف جنيه في مزارع الكلاب.

سعر كلب تشاو تشاو

وصل سعر كلب تشاو تشاو لـ 13 ألف جنيه.

سعر جراوي بيتبول

وتصل أسعار الجراوى بيتبول لـ 5 آلاف جنيه.

سعر جراوي سيبريان هاسكي

وصل سعر جراوي سيبريان هاسكي لـ 5 آلاف جنيه.

سعر كلب بيجل

يتراوح سعر الكلب لـ 4 آلاف جنيه.

سعر جرو ميني بوميرانيان

يصل سعر جرو ميني بوميرانيان لـ 18 ألف جنيه.

سعر جراوي فرنش بولدوج بلو

وصل سعر جراوي فرنش بولدوج بلو لـ 25 ألف جنيه.

سعر كلب الجيرمن

يتراوح سعر الكلب من 2500 لـ 7000 آلاف جنيه حسب نقاء السلالة.

سعر جراوي جولدن

يتراوح سعر الجراوي الجولدن من 2000 لـ 2700 جنيه.

سعر كلب شيواوا

وتراوح سعر كلب شيواوا بين 100 جنيه و20 ألف جنيه حسب العمر والأوراق التي يحملها.